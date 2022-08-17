В Уфе проектирование межвузовского студенческого кампуса стартует в этом году

Сегодня, 17 августа, прошёл «Час науки», в рамках которого обсудили создание Евразийского научно-образовательного центра в Башкирии.

Фото №1 - В Уфе проектирование межвузовского студенческого кампуса стартует в этом году

Советник Главы республики по вопросам науки Руслан Казыханов сообщил, что проектирование межвузовского студенческого кампуса начнётся уже в этом году.

По его словам, управляющая компания НОЦ подготовила заявку на участие в отборе инвестпроектов по созданию межвузовского студенческого кампуса в Уфе.

По итогам конкурса определят объём финансирования, который федеральный центр предоставит республике на реализацию проекта. Планируется, что проектирование комплекса объектов начнется уже в 2022 году.

Руслан Казыханов 

Напомним, ранее правительство России поддержало проект создания в столице Башкортостана межвузовского кампуса НОЦ.

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