В Уфе проектирование межвузовского студенческого кампуса стартует в этом году

Сегодня, 17 августа, прошёл «Час науки», в рамках которого обсудили создание Евразийского научно-образовательного центра в Башкирии.
Советник Главы республики по вопросам науки Руслан Казыханов сообщил, что проектирование межвузовского студенческого кампуса начнётся уже в этом году.
По его словам, управляющая компания НОЦ подготовила заявку на участие в отборе инвестпроектов по созданию межвузовского студенческого кампуса в Уфе.
Напомним, ранее правительство России поддержало проект создания в столице Башкортостана межвузовского кампуса НОЦ.