Жителей Башкирии предупредили о чрезвычайной пожароопасности

Завтра, 18 августа, в Башкирии сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об том предупреждает пресс-служба МЧС региона.
Четвёртый класс пожароопасности прогнозируется в Уфе и таких районах, как Абзелиловский, Альшеевский, Баймакский, Бакалинский, Белебеевский, Белорецкий, Бурзянский, Дуванский, Иглинский, Илишевский, Караидельский, Кугарчинский, Куюргазинский, Стерлибашевский, Туймазинский, Учалинский, Хайбуллинский, Чекмагушевский и Чишминский районы.
Пятый класс пожароопасности объявлен в Архангельском, Аскинском, Белокатайском, Буздякском, Дюртюлинском, Зилаирском, Кушнаренковском, Мелеузовском, Стерлитамакском и Федоровском районах.
Жителей республики просят соблюдать правила пожарной безопасности: не разводить в лесу костры, не бросать на землю спички, стекло.