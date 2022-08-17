Жителей Башкирии предупредили о чрезвычайной пожароопасности

Четвёртый класс пожароопасности прогнозируется в Уфе и таких районах, как Абзелиловский, Альшеевский, Баймакский, Бакалинский, Белебеевский, Белорецкий, Бурзянский, Дуванский, Иглинский, Илишевский, Караидельский, Кугарчинский, Куюргазинский, Стерлибашевский, Туймазинский, Учалинский, Хайбуллинский, Чекмагушевский и Чишминский районы.