В Уфе пьяный водитель внедорожника устроил погоню со стрельбой

В Уфе сотрудники ГИБДД задержали водителя, который устроил погоню по улицам города. Мужчина за рулем внедорожника неоднократно нарушил правила дорожного движения и полицейские были вынуждены применить табельное оружие, чтобы остановить нарушителя.

Сообщается, что на улице Маршала Жукова водитель автомобиля проигнорировал требования остановиться, что вынудило сотрудников ГИБДД начать преследование. Чтобы предупредить аварийную ситуацию, один из сотрудников полиции сделал предупредительный выстрел в воздух, что не возымело эффекта. Следующий выстрел был по колесам и автомобиль остановился.