Из Башкирии в Донбасс выехала 22-я колонна гумпомощи

22-я гуманитарная колонна из Башкирии сегодня отправилась в Донбасс. 17 грузовиков везут стройматериалы, продукты и книги в Красный Луч, Петровское и Мариуполь. Общий вес гуманитарной помощи составляет 230 тонн.

Перед отправкой в ЛДНР водителям колонны дают ценные указания и наставления. Путь долгий и опасный, но у этих людей особая миссия – довезти гуманитарную помощь до братских республик. Для Вячеслава Асеева это уже 19-я поездка в Донбасс. Для дальнобойщика, как и для его коллег, поездки туда стали чем-то большим, чем просто командировка. В прошлый рейс водители от себя вручили детям велосипеды, сейчас везут сладкие подарки.

Всегда везем гостинцы, подарки. Сейчас везем мед, купим арбузы. Дети всегда вокруг нас, могу даже фотографии показать. Вячеслав Асеев, водитель

Это уже 22-я колонна с помощью для жителей Донбасса. Фурам предстоит пройти около 2 тысяч километров. 17 большегрузов и 2 сопровождающих автомобиля выехали сегодня с базы «Башсельхозтехники». Общий вес груза составляет 230 тонн. 12 грузовиков отправились в Красный Луч и Петровское Луганской Народной Республики. Они везут строительные материалы для капремонта 22-й школы имени генерал-майора Минигали Шаймуратова.

Сегодняшняя колонна сформирована с учетом наиболее острых потребностей людей, лишенных возможности просто нормально жить. Это продукты питания, стройматериалы. Война разрушила многое, и сейчас необходимо все это восстанавливать. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Одна фура полностью загружена художественной литературой. Книги передадут школьникам Донбасса.

В рамках акции «Книги – Донбассу» мы сегодня отправили фуру с 21 тонной книг. Это классическая, учебная литература, книжки для малышей. Руслан Насретдинов, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия»