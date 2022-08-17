Из Башкирии в Донбасс выехала 22-я колонна гумпомощи

22-я гуманитарная колонна из Башкирии сегодня отправилась в Донбасс. 17 грузовиков везут стройматериалы, продукты и книги в Красный Луч, Петровское и Мариуполь. Общий вес гуманитарной помощи составляет 230 тонн.
Перед отправкой в ЛДНР водителям колонны дают ценные указания и наставления. Путь долгий и опасный, но у этих людей особая миссия – довезти гуманитарную помощь до братских республик. Для Вячеслава Асеева это уже 19-я поездка в Донбасс. Для дальнобойщика, как и для его коллег, поездки туда стали чем-то большим, чем просто командировка. В прошлый рейс водители от себя вручили детям велосипеды, сейчас везут сладкие подарки.
Это уже 22-я колонна с помощью для жителей Донбасса. Фурам предстоит пройти около 2 тысяч километров. 17 большегрузов и 2 сопровождающих автомобиля выехали сегодня с базы «Башсельхозтехники». Общий вес груза составляет 230 тонн. 12 грузовиков отправились в Красный Луч и Петровское Луганской Народной Республики. Они везут строительные материалы для капремонта 22-й школы имени генерал-майора Минигали Шаймуратова.
Одна фура полностью загружена художественной литературой. Книги передадут школьникам Донбасса.
Самый первый конвой был отправлен 5 месяцев назад. За это время Башкортостан передал в Донецкую и Луганскую народные республики гуманитарную помощь в объеме двух тысяч тонн. До 1 сентября из Башкирии в Донбасс отправятся еще четыре колонны.