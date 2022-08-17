В Башкирии водители начали получать штрафы за разговор по телефону за рулём

Водителям республики приходят первые штрафы за разговор по телефону за рулём и обгон по встречке. Также теперь камеры выявляют езду с непристёгнутым ремнём и завершение манёвра после красного сигнала светофора на «вафельной разметке». В Уфе также уменьшили разрешённую скорость для автобусов по выделенной полосе. Дополнительно устанавливают комплексы фотовидеофиксации на опасных участках дорог по всей республике. Меры направлены в первую очередь на повышение безопасности. По данным специалистов, количество погибших и пострадавших в ДТП уже уменьшается. Однако сам глава республики поставил задачу продолжать работу. Радий Хабиров поручил разработать республиканскую программу повышения безопасности движения.
Поток автобусов на выделенной полосе по проспекту Октября движется с новой скоростью: установлено ограничение в 50 км/ч. Прежде можно было ехать быстрее на 10. И всё же водители утверждают: к изменениям привыкли быстро и расписание соблюдают. Установлены соответствующие знаки. Нарушения будут фиксировать камеры. По словам специалистов, мера в первую очередь введена для снижения аварийности с участием пассажирского транспорта.
Безопасности ради в городе вводят ещё одну меру. На перекрёстках Уфы до конца августа появится 21 горизонтальная разметка, которую за характерный рисунок прозвали «вафельной». Вот только послевкусие за нарушение несладкое. Попав в такую жёлтую сеть при образовавшемся заторе и создав при этом препятствие для автомобилей, которые двигаются в поперечном направлении, водитель, согласно российскому кодексу об административных правонарушениях, получит штраф в размере одной тысячи рублей. Опыт в Уфе уже был.
Фиксировать камеры будут теперь также выезд на полосу встречного движения, непристёгнутый ремень и разговоры по телефону за рулём. Нововведения заработали по всему Башкортостану. Водителей уже наказывают за опасную езду. Так, нарушения выявлены на дороге в Благовещенском районе, где как раз была тенденция увеличения ДТП, в том числе из-за выезда на встречную полосу движения.