Рекорды урожайности: в Башкирии собрали 1,5 млн тонн зерна

Районы республики уже показывают рекордные показатели по уборке урожая. Аграрии на сегодня собрали полтора миллиона тон зерна. Параллельно идет посев озимых. На поля сегодня выехал министр сельского хозяйства республики.

Минимальна лишь скорость, а вот мощности на пределе. Комбайны идут медленно, а значит, масса большая, машинам нужно всё это переварить. В последний раз такой урожай видели в 86-м. Природа этим летом словно воздаёт аграриям за прошлый год. Перевести дух комбайнёрам удаётся лишь в конце дня.

Этот сезон кормить будет долго. План по заготовке кормов уже перевыполнен. Во многих районах республики уже фиксируют небывалые цифры. На полную мощность работать придётся и зернохранилищам. В республике более трёх десятков элеваторов готовы принять два миллиона тонн зерна. Но даже этого будет недостаточно. Строятся дополнительные ангары примерно такой же вместимостью.

Урожай в этом году радует и Хайбуллинский район. Таких показателей здесь не видели последние 6 лет, говорят фермеры. В некоторых хозяйствах уже убрали овес и ячмень, приступают к пшенице.

С ходом уборочных работ в районах Южной лесостепной и Предуральской степной зон республики ознакомился министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. Аграрии Башкортостана уже собрали полтора миллиона тонн зерна.

Пока средняя урожайность по республике – 31 центнер, но на полях видим, что 60-70 становится нормой. Идем к 4 миллионам. Необходимо заполнить животноводов кормами, это очень важно, чтобы стоимость их итогового продукта была комфортной для наших жителей. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан