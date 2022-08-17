В Уфе показали, как пациенты проходят реабилитацию в 21-й больнице

80 процентов пациентов республики после перенесенного инсульта отправляются в отделение медицинской реабилитации. Травмы опорно-двигательного аппарата, спинного и головного мозга – нарушения, которые требуют специализированного восстановления. Отделение реабилитации столичной больницы №21 открыто 6 лет назад, ежегодно лечение здесь проходят почти 900 человек.

Заново учиться говорить, читать и писать – по сути, осваивать умения ребенка. Беда к Аверьяновым пришла в мае: инсульт у 43-летнего главы семейства поменял жизнь семьи. После лечения в отделении неврологии они попали на реабилитацию. Заниматься мужчине необходимо каждый день, весь период рядом супруга. Она первая видит успехи, а вера в оздоровление крепчает у обоих.

Дома нас ждут дети, родители, внучка, мы хотим полноценно жить. Ирина Аверьянова

Обычное падение на улице – перелом двух берцовых костей. Почти сразу операция. К обычной жизни Алексей идет уже с декабря. Навыки возвращались постепенно, мотивация к этому собственная, а помощь – уже специалистов.

Первый раз начал опираться на ногу, во второй нагрузку давать, сейчас, надеюсь, с палочкой уйду. Приятно, когда можешь сам себе кофе сделать. Алексей Золотарёв

В отделении медицинской реабилитации 21-й больницы трудится мультидисциплинарная бригада. Это психотерапевты, логопеды, инструкторы ЛФК. Попадают пациенты сюда сразу после профильных отделений. Организм тяжело восстанавливается в подавленном состоянии – прежде чем начать, необходимо побороть депрессию.

Болезнь открывает таланты, некоторые начинают рисовать – это и нас вдохновляет, и их. Разия Возовая, врач-психотерапевт отделения медицинской реабилитации больницы №21 г. Уфы

30 процентов пациентов отделения проходят этап этого уровня восстановления повторно, остальные переходят на этап выше. Хорошие результаты зависят от возраста человека, от поддержки близких – к слову, они должны стать просто помощниками, а не пытаться делать все за временно немощного родственника.

Реабилитационный потенциал имеет большое значение. Восстановление на 80 процентов зависит от пациента. От желания пациента и поддержки родных и близких. Альбина Тимирова, заведующая отделением медицинской реабилитации больницы №21 г. Уфы