Башдрамтеатр им. Мажита Гафури готовится к новому сезону

Так, с первого дня началась подготовка к премьере постановки Хабибуллы Ибрагимова «Зятек». В 103-м сезоне также представят и другие новые спектакли «Красный Паша» о Кариме Хакимове в постановке Айрата Абушахманова. С режиссером Римой Харисовой планируется начать работу над спектаклем в жанре вербатим. Осенью артисты Башдрама отправятся на гастроли в Оренбург, Челябинск и Казань. В начале ноября театр сам примет Татарский театр им. Камала.