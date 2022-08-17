В Уфе ученые разрабатывают сверхпрочный композитный материал на основе графена

Уфимские ученые разрабатывают уникальный сверхпрочный композитный материал на основе графена. Его применение позволит в разы увеличить долговечность металлов. Автором проекта является магистр Нефтяного университета. Ее исследованиями заинтересовалось научное сообщество страны. Разработка вышла в финал форума «Наука будущего – наука молодых». Какую революцию может совершить будущее открытие?
Мало просто соединить два разных материала. При создании композита важную роль играют пропорции компонентов и условия их взаимодействия. Та структура, которую смогли высчитать уфимские ученые, наделила полученный гибрид графена и никеля небывалыми по прочности и пластичности свойствами.
Правда, пока новый композит существует только в теории. Магистр Лилия Сафина смоделировала его в специальной программе. И вот после многочисленных виртуальных опытов ученые намерены перейти в практическую плоскость. Существуют два основных варианта получения композитов, и разработчики пытаются высчитать, который из них наиболее эффективный.
Принципиальное отличие другого способа – процесс соединения проходит без применения высоких температур. Композиты, как правило, вбирают в себя лучшие свойства входящих в него компонентов. В Институте проблем сверхпластичности металлов говорят, что их материал может совершить настоящую революцию в авиа- и машиностроении, космической отрасли и не только.
Автор композита Лилия Сафина первой в Башкортостане награждена медалью Российской академии наук. Теперь со своим проектом она представляет Нефтяной университет на всероссийском форуме «Наука будущего – наука молодых». Девушка вышла в финал конкурса. А вот победителей определят в конце августа, когда будут объявлены результаты.