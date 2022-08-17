В Уфе ученые разрабатывают сверхпрочный композитный материал на основе графена

Уфимские ученые разрабатывают уникальный сверхпрочный композитный материал на основе графена. Его применение позволит в разы увеличить долговечность металлов. Автором проекта является магистр Нефтяного университета. Ее исследованиями заинтересовалось научное сообщество страны. Разработка вышла в финал форума «Наука будущего – наука молодых». Какую революцию может совершить будущее открытие?

Мало просто соединить два разных материала. При создании композита важную роль играют пропорции компонентов и условия их взаимодействия. Та структура, которую смогли высчитать уфимские ученые, наделила полученный гибрид графена и никеля небывалыми по прочности и пластичности свойствами.

Нужно понять, какой способ лучше использовать, какой самый выгодный, какую комбинацию использовать: больше атомов углерода или меньше атомов металла. Каждый день ученые придумывают разные материалы на основе графена, разрабатывают новые технологии, солнечный батареи. Я надеюсь, что смогу внести вклад в создание новых материалов. Лилия Сафина, магистр Уфимского государственного нефтяного технического университета

Правда, пока новый композит существует только в теории. Магистр Лилия Сафина смоделировала его в специальной программе. И вот после многочисленных виртуальных опытов ученые намерены перейти в практическую плоскость. Существуют два основных варианта получения композитов, и разработчики пытаются высчитать, который из них наиболее эффективный.

Для получения композита необходимо очень большое давление, высокая температура. На практике это может быть получено при использовании такого мощного пресса усилием более 1500 тонн, снабженного специальной камерой, обеспечивающего температуру более 1000 градусов. Вадим Трифонов, руководитель Инновационного центра Института проблем сверхпластичности металлов РАН

Принципиальное отличие другого способа – процесс соединения проходит без применения высоких температур. Композиты, как правило, вбирают в себя лучшие свойства входящих в него компонентов. В Институте проблем сверхпластичности металлов говорят, что их материал может совершить настоящую революцию в авиа- и машиностроении, космической отрасли и не только.

Если покрыть тонким слоем этого композита детали, то это предотвращает их от коррозии, а там, где детали трутся, трение и износ существенно уменьшаются. Радик Мулюков, заведующий кафедрой УГНТУ, научный руководитель Института проблем сверхпластичности металлов РАН