В ФК «Уфа» рассказали, когда у команды появится новый главный тренер

Когда мы вылетели из Премьер-лиги, то был определенный вакуум. Мы не понимали, куда двигаться, что делать. Поэтому попросили Сергея Александровича возглавить на этот момент команду, провести предсезонную подготовку. Он знал, что мы будем искать тренера. Он с этим был согласен. Мы никому ничего не говорили. Поэтому была приставка и.о. Но неудобно, чтобы он начинал чемпионат так, поэтому мы ее убрали. Три человека в клубе знали эту историю.

Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»