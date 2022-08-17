В ФК «Уфа» рассказали, когда у команды появится новый главный тренер

У футбольного клуба «Уфа» уже завтра появится новый главный тренер. Сегодня стало известно, что предыдущий наставник Сергей Томаров возвращается на работу в школу клуба.
Имя нового наставника не сообщается, но известно, что уже завтра он приступит к работе и будет официально представлен команде. Напомним, что под руководством Томарова команда провела пять матчей в Первой лиге и набрала семь очков. Сейчас уфимцы находятся на 10-й строчке в таблице.
В воскресенье «Уфа» проведет домашний матч против «Волгаря» из Астрахани. К матчу команду будет готовить уже новый главный тренер. Болельщики, которые придут на стадион «Нефтяник», смогут впервые вживую увидеть новую форму, в которой уфимцы уже провели игру в Москве против «Велеса». Также в ближайшее время у клуба может появиться новый спонсор – букмекерская компания.