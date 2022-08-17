В ФК «Уфа» рассказали, когда у команды появится новый главный тренер

У футбольного клуба «Уфа» уже завтра появится новый главный тренер. Сегодня стало известно, что предыдущий наставник Сергей Томаров возвращается на работу в школу клуба.

Имя нового наставника не сообщается, но известно, что уже завтра он приступит к работе и будет официально представлен команде. Напомним, что под руководством Томарова команда провела пять матчей в Первой лиге и набрала семь очков. Сейчас уфимцы находятся на 10-й строчке в таблице.

Когда мы вылетели из Премьер-лиги, то был определенный вакуум. Мы не понимали, куда двигаться, что делать. Поэтому попросили Сергея Александровича возглавить на этот момент команду, провести предсезонную подготовку. Он знал, что мы будем искать тренера. Он с этим был согласен. Мы никому ничего не говорили. Поэтому была приставка и.о. Но неудобно, чтобы он начинал чемпионат так, поэтому мы ее убрали. Три человека в клубе знали эту историю.

Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»
Фото №1 - В ФК «Уфа» рассказали, когда у команды появится новый главный тренер

В воскресенье «Уфа» проведет домашний матч против «Волгаря» из Астрахани. К матчу команду будет готовить уже новый главный тренер. Болельщики, которые придут на стадион «Нефтяник», смогут впервые вживую увидеть новую форму, в которой уфимцы уже провели игру в Москве против «Велеса». Также в ближайшее время у клуба может появиться новый спонсор – букмекерская компания.

Мы договорились, и условия очень хорошие. Но в связи с тем, что мы попали в другую лигу, и у нее есть спонсор – букмекерский «Мелбет», пришлось кое-какие моменты утрясать. Это заняло определенное количество времени.

Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»
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