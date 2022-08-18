В Башкирии состоится рок-концерт «Великая степь»

Сегодня считается, мы считаем, что Хайбуллинский район действительно является центром развития башкирской рок-культуры. Если брать, допустим, США, то Бруклин является прародителем рэпа, а у нас Хайбуллинский район является прародителем и флагманом движения рок-культуры нашей республики.

Артур Алибаков, генеральный директор Республиканского центра народного творчества