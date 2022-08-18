В Башкирии состоится рок-концерт «Великая степь»

20 августа в Хайбуллинском районе на рок-концерте «Великая степь» выступят легенды башкирского рока. Мероприятие будет проходить в парке культуры и отдыха села Акъяр с участием рок-групп «Акъяр», «Рух», «Майдан» и других. Своим творчеством слушателей порадует легендарная рок-группа «Дервиш-хан». Начнется концерт в 20:00.

Напомним, в предыдущие годы проект «Великая степь» проходил в формате фестиваля и раз за разом собирал под своим крылом рок-группы и их преданных поклонников. Организаторами проекта выступают Республиканский центр народного творчества и администрация Хайбуллинского района РБ.

Сегодня считается, мы считаем, что Хайбуллинский район действительно является центром развития башкирской рок-культуры. Если брать, допустим, США, то Бруклин является прародителем рэпа, а у нас Хайбуллинский район является прародителем и флагманом движения рок-культуры нашей республики.

Артур Алибаков, генеральный директор Республиканского центра народного творчества
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