В Башкирии состоится рок-концерт «Великая степь»

20 августа в Хайбуллинском районе на рок-концерте «Великая степь» выступят легенды башкирского рока. Мероприятие будет проходить в парке культуры и отдыха села Акъяр с участием рок-групп «Акъяр», «Рух», «Майдан» и других. Своим творчеством слушателей порадует легендарная рок-группа «Дервиш-хан». Начнется концерт в 20:00.
Напомним, в предыдущие годы проект «Великая степь» проходил в формате фестиваля и раз за разом собирал под своим крылом рок-группы и их преданных поклонников. Организаторами проекта выступают Республиканский центр народного творчества и администрация Хайбуллинского района РБ.