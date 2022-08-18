Сегодня в Уфе будет проходить ярмарка вакансий

Сегодня в Уфе пройдет ярмарка вакансий для организаций, занимающихся предоставлением персональных, социальных и коммунальных услуг, а также охранной деятельностью. Об этом сообщили в столичном ЦЗН.
Среди предлагаемых вакансий - водитель автомобиля, грузчик, дворник, охранник, мастер, мойщик посуды, повар, плотник, слесарь, уборщик производственных и служебных помещений, электрик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и другие свободные рабочие места.
Традиционно посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, компьютерную диагностику и консультации по профессиональной ориентации, профобучению и правовым вопросам.
Услуги предоставляются бесплатно. Ярмарка вакансий будет проходить по адресу: бульвар Ибрагимова, 47/1 с 10:00 до 12:00.