Жителя Уфы признали виновным в убийстве 16-летней девушки, совершенном 8 лет назад

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела 16-летней девушки с признаками утопления в ванной в квартире. Характер утопления и наличие телесных повреждений свидетельствовал о криминальном характере смерти девушки. Тело обнаружил ее парень, у которого она находилась в гостях пока его родителей не было в городе. Молодой человек пояснил, что ушел из дома с утра, а когда вернулся длительное время не мог попасть в квартиру, после чего залез через балкон и обнаружил тело девушки. Допрошенные соседи и знакомые молодого человека подтвердили его показания. Проведенными тогда следственно-оперативными мероприятиями установить подозреваемого не представилось возможным.

пресс-служба СУ СКР по РБ