Жителя Уфы признали виновным в убийстве 16-летней девушки, совершенном 8 лет назад
В башкирской столице суд вынес приговор 30-летнему уфимцу, который убил девушку 8 лет назад. Трагедия произошла в августе 2014 года, сообщили в СУ СКР по Башкирии.
В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела 16-летней девушки с признаками утопления в ванной в квартире. Характер утопления и наличие телесных повреждений свидетельствовал о криминальном характере смерти девушки. Тело обнаружил ее парень, у которого она находилась в гостях пока его родителей не было в городе. Молодой человек пояснил, что ушел из дома с утра, а когда вернулся длительное время не мог попасть в квартиру, после чего залез через балкон и обнаружил тело девушки. Допрошенные соседи и знакомые молодого человека подтвердили его показания. Проведенными тогда следственно-оперативными мероприятиями установить подозреваемого не представилось возможным.
пресс-служба СУ СКР по РБ
В прошлом году следователи и криминалисты повторно изучили материалы уголовного дела, а также проанализировали детализацию звонков убитой девуши и ее друга, вновь опросили родственников и знакомых. Правоохранители установили свидетелей, которые опровергли алиби подозреваемого изобличили его в убийстве своей подруги. Сначала он раскаялся в содеянном, после чего стал отрицать свою вину.
Как установлено следствием, 9 августа 2014 года подсудимый вернулся домой в состоянии наркотического опьянения, в связи с чем между парой произошла ссора. В ходе конфликта молодой человек погрузил голову потерпевшей в ванную и удерживал, пока та не перестала подавать признаки жизни. После содеянного злоумышленник закрыл квартиру и стал стучать в дверь и просить соседей о помощи, пояснив, что его девушка не пускает домой и не отвечает, делал вид, что пытается вскрыть замок подручными средствами, а впоследствии залез в квартиру через балкон соседей.
пресс-служба СУ СКР по РБ
Мужчину приговорили к 9 годам и 10 месяцам заключения. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также суд взыскал с него 1 млн рублей в пользу родственников убитой.