В Башкирии маленький ребёнок выпил моющее средство

Как сообщает ИА «Башинформ», ребёнок дотянулся до средства, пока мама занималась домашними делами. К счастью, женщина быстро поняла, что произошло, и вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали у малыша ожог слизистой полости рта, глотки, гортани и пищевода.