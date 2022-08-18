В Башкирии маленький ребёнок выпил моющее средство

Накануне, 17 августа, в Ермекеевском районе экстренная помощь врачей потребовалась годовалому ребёнку. Малыш выпил моющее средство.
Как сообщает ИА «Башинформ», ребёнок дотянулся до средства, пока мама занималась домашними делами. К счастью, женщина быстро поняла, что произошло, и вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали у малыша ожог слизистой полости рта, глотки, гортани и пищевода.
Пострадавшего доставили в РДКБ. Медики оперативно оказали малышу всю необходимую помощь. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. Ребёнок уже передвигается и самостоятельно ест.