В Башкирии за получение взяток осудили ветврача

В Дюртюлинском районе Башкирии за взяточничество и служебный подлог вынесли приговор ветврачу. Об этом рассказали в пресс-службе местной прокуратуры.
В суде установлено, что подсудимая получала от трех предпринимателей деньги за незаконное оформление электронных ветеринарных свидетельств на мясную продукцию, необходимых для её реализации. В действительности, предусмотренные законодательством процедуры, направленные на контроль качества и безопасности мяса, не проводились, а в сопроводительные документы вносились заведомо ложные сведения о том, что продукция подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе и подлежит реализации в пищу.
пресс-служба Дюртюлинской межрайонной прокуратуры
В период с февраля 2020 года по декабрь 2021 года женщина получила свыше 100 тысяч рублей.
Свою вину женщина признала. Суд приговорил ее к пяти годам условного лишения свободы и запретил занимать руководящие должности в госорганах и органах местного самоуправления на 2 года.