В Башкирии за получение взяток осудили ветврача

В суде установлено, что подсудимая получала от трех предпринимателей деньги за незаконное оформление электронных ветеринарных свидетельств на мясную продукцию, необходимых для её реализации. В действительности, предусмотренные законодательством процедуры, направленные на контроль качества и безопасности мяса, не проводились, а в сопроводительные документы вносились заведомо ложные сведения о том, что продукция подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе и подлежит реализации в пищу.

пресс-служба Дюртюлинской межрайонной прокуратуры