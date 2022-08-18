В Башкирии появится еще десять газозаправочных станций

Завод по производству сжиженного газа запустят в Стерлитамакском районе в следующем году. В планах – строительство большого сервисного центра по обслуживанию газомоторной техники. Об этом сообщил Радий Хабиров, разместив пост в соцсетях. Глава республики находится в Узбекистане, где, в частности, знакомится с газозаправочной инфраструктурой.