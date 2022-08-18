Школы Башкирии 1 сентября встретят 509 тысяч учеников

1 сентября 2022 года обучение начнут более 509 тысяч детей в Башкирии. Уже 19 августа завершится процесс оценки готовности образовательных организаций.

Фото №1 - Школы Башкирии 1 сентября встретят 509 тысяч учеников

Всего в Башкирии 1295 учебных учреждений. 63 из них стали участниками президентской программы капитального ремонта. 1 сентября обновленные здания встретят учеников.

Вопрос с завершением строительства и расходованием федеральных средств на ремонт данных объектов находится на постоянном контроле полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Обращаю внимание ответственных органов исполнительной власти на реальном исполнении указанных сроков сдачи. 1 сентября они должны начать работу и принять детей.

 Алексей Касьянов, главный федеральный инспектор по Башкортостану

По сообщению санитарных врачей, школы республики будут открывать в условиях смягченных противоэпидемических ограничений. Термометрия при входе остается обязательной, а вот учителям разрешат вести уроки без масок.

Отдельно главный федеральный инспектор остановился на организации горячего питания в школах, подчеркнув, что в прошлом году в приемную Президента в Уфе поступало «достаточное количество обращений по данному вопросу». Однако представители регионального Роспотребнадзора на совещании отметили, что по результатам проведенных проверок, горячее питание в заведениях общего образования в целом соответствует нормам и стандартам. За последний год отмечается снижение нарушений, в большей степени благодаря родительскому контролю.

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