Школы Башкирии 1 сентября встретят 509 тысяч учеников

1 сентября 2022 года обучение начнут более 509 тысяч детей в Башкирии. Уже 19 августа завершится процесс оценки готовности образовательных организаций.
Всего в Башкирии 1295 учебных учреждений. 63 из них стали участниками президентской программы капитального ремонта. 1 сентября обновленные здания встретят учеников.
По сообщению санитарных врачей, школы республики будут открывать в условиях смягченных противоэпидемических ограничений. Термометрия при входе остается обязательной, а вот учителям разрешат вести уроки без масок.
Отдельно главный федеральный инспектор остановился на организации горячего питания в школах, подчеркнув, что в прошлом году в приемную Президента в Уфе поступало «достаточное количество обращений по данному вопросу». Однако представители регионального Роспотребнадзора на совещании отметили, что по результатам проведенных проверок, горячее питание в заведениях общего образования в целом соответствует нормам и стандартам. За последний год отмечается снижение нарушений, в большей степени благодаря родительскому контролю.