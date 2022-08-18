Школы Башкирии 1 сентября встретят 509 тысяч учеников

Отдельно главный федеральный инспектор остановился на организации горячего питания в школах, подчеркнув, что в прошлом году в приемную Президента в Уфе поступало «достаточное количество обращений по данному вопросу». Однако представители регионального Роспотребнадзора на совещании отметили, что по результатам проведенных проверок, горячее питание в заведениях общего образования в целом соответствует нормам и стандартам. За последний год отмечается снижение нарушений, в большей степени благодаря родительскому контролю.