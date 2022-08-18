В Башкирии начальника цеха обвинили в смерти двух рабочих

В Салавате начальника цеха нефтеперерабатывающего завода обвинили в смерти двух рабочих. Об этом сообщает прокуратура республики.

В августе 2021 года на предприятии произошла разгерметизация трубопровода. Два сотрудника получили серьёзные травмы, от которых впоследствии скончались. По версии следствия, начальник цеха знал, что в трубопроводе насыщенного водяного пара образовалась течь, однако останавливать работу не стал.