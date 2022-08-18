Радий Хабиров показал, как растет узбекистанский хлопок

Уже в следующем году в республике запустят завод по производству сжиженного газа. Предприятие будет функционировать в Стерлитамакском районе. Планируется и строительство крупного центра по обслуживанию газомоторной техники. Об этом рассказал глава Башкирии на своих страницах в соцсетях.
Глава республики находится в Узбекистане, где в частности знакомится с газозаправочной инфраструктурой. Республика заинтересована в развитии экологичного вида топлива и транспорта, отметил Радий Хабиров и анонсировал открытие в Башкортостане до конца года еще 10 АГЗС. По количеству газозаправочных станций Башкирия наряду с Ростовской областью занимает лидирующее место в стране.
Также глава Башкортостана на своей странице показал, как растет хлопок. «Если кто не знает, так растут наша одежда, ковры и многое другое», – подписал видео Радий Хабиров.