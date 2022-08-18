Радий Хабиров показал, как растет узбекистанский хлопок

Уже в следующем году в республике запустят завод по производству сжиженного газа. Предприятие будет функционировать в Стерлитамакском районе. Планируется и строительство крупного центра по обслуживанию газомоторной техники. Об этом рассказал глава Башкирии на своих страницах в соцсетях.