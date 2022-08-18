В Башкирии инспекторы ГИБДД проверяют водителей пассажирского транспорта

Правоохранители проводят профилактические рейды, выясняя, соблюдают ли водители режим работы и отдыха, как осуществляется перевозка пассажиров и эксплуатируется транспорт.

В случае удара поручни не спасут. Сотрудники ГИБДД остановили пригородный автобус. Перевозка по такому маршруту стоя запрещена.

Под следствием сейчас находится водитель маршрутки, который в июле врезался в автомобиль дорожной службы. Тогда погибли 6 человек. Некоторые пассажиры ехали стоя. Сотрудники ГИБДД проводят рейды на предупреждение трагедий.

В этом году погибло 14 человек в результате аварий с участием пассажирского транспорта. Еще 192 человека получили травмы. Во многих случаях виной были нарушение скоростного режима и невнимательность водителей.