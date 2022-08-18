Башкирия представляет свой туристический потенциал на фестивале РГО в Москве

В Москве стартовал фестиваль Русского географического общества. Участие в масштабном проекте принимает делегация нашей республики. Прямо у стен Кремля разместилась башкирская юрта с полным национальным убранством и традиционными угощениями. Для гостей мероприятия открыто подворье, посетив которое, можно познакомиться с исторической утварью, изделиями мастеров народного прикладного творчества, а также предметами быта.
Фестиваль РГО проходит в пятый раз. Задача проекта – показать разнообразие российских регионов и представить их туристический потенциал.
Проект продлится до 28 августа. В следующую пятницу в Москве отметят День Республики Башкортостан традиционным праздником сабантуй. На главной сцене «Зарядья» выступят фольклорные коллективы, в Лектории пройдут мастер-классы по народному творчеству для детей и взрослых. Будут организованы показы киноленты Айнура Аскарова «Таганок», снятой по повести Мустая Карима, и фильма о штурмане Валериане Альбанове и истории создания Музея полярников.
Башкортостан входит в десятку самых привлекательных регионов с точки зрения туризма. Со слов Сергея Корлыханова, директора департамента развития РГО, один из главных плюсов республики – отдых здесь возможен круглый год.