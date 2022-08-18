Башкирия представляет свой туристический потенциал на фестивале РГО в Москве

В Москве стартовал фестиваль Русского географического общества. Участие в масштабном проекте  принимает делегация нашей республики. Прямо у стен Кремля разместилась башкирская юрта с полным национальным убранством и традиционными угощениями. Для гостей мероприятия открыто подворье, посетив которое, можно познакомиться с исторической утварью, изделиями мастеров народного прикладного творчества, а также предметами быта.

Фестиваль РГО проходит в пятый раз. Задача проекта – показать разнообразие российских регионов и представить их туристический потенциал.

По планам и оценкам организаторов, через нашу площадку за 10 дней пройдет более миллиона человек. Для нас это очень важно, поскольку здесь будут проходить лекции о наших геопарках, о природе, туристическом потенциале республики. Я думаю, мы сможем представить всю красоту нашего края.

Азат Бадранов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
Фото №1 - Башкирия представляет свой туристический потенциал на фестивале РГО в Москве

Проект продлится до 28 августа. В следующую пятницу в Москве отметят День Республики Башкортостан традиционным праздником сабантуй. На главной сцене «Зарядья» выступят фольклорные коллективы, в Лектории пройдут мастер-классы по народному творчеству для детей и взрослых. Будут организованы  показы киноленты Айнура Аскарова «Таганок», снятой по повести Мустая Карима, и фильма о штурмане Валериане Альбанове и истории создания Музея полярников.

Башкортостан входит в десятку самых привлекательных регионов с точки зрения туризма. Со слов Сергея Корлыханова, директора департамента развития РГО, один из главных плюсов республики – отдых здесь возможен  круглый год.

Это горнолыжный отдых, прекрасная настоящая зима. Летом это озера, реки, сплавы. Осенью туристические походы, экологические тропы. Это круглогодичные санатории. Одним словом, Башкортостане привлекателен круглогодичностью.

Сергей Корлыханов, заместитель исполнительного директора Русского географического общества
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