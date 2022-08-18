Башкирия представляет свой туристический потенциал на фестивале РГО в Москве

По планам и оценкам организаторов, через нашу площадку за 10 дней пройдет более миллиона человек. Для нас это очень важно, поскольку здесь будут проходить лекции о наших геопарках, о природе, туристическом потенциале республики. Я думаю, мы сможем представить всю красоту нашего края.

Азат Бадранов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан