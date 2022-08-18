В БГМУ стартовала Летняя образовательная школа по хирургии

Студенты
из 57 стран собрались, чтобы повысить свое мастерство. В Башкирском
медуниверситете стартовала Летняя образовательная школа по хирургии. Она
проводится в рамках вузовской программы «Полезные каникулы».
Более
200 человек собрались сегодня в лекционном зале. Еще более ста студентов
наблюдали за происходящим онлайн – это ребята из других государств, которые
находятся дома на каникулах.
Вот эти знания,
которые дает эта летняя школа, это база. И это очень хорошо, что так сделали,
тем более бесплатно.Динара Халилова, студентка Башкирского государственного медицинского университета
Хочу быть хирургом,
поэтому, когда у нас есть практика, я здесь хожу.Ахмет Халид, студент Башкирского государственного медицинского университета /Египет/
Помимо
теории, школа по хирургии подразумевает и практическую часть. Сегодня студенты
отрабатывали навыки наложения шва, а также попробовали поработать с лапароскопическим
аппаратом. В общей сложности Летняя школа по хирургии проводится более трех
лет.
Эта программа
сегодня позволяет не только повысить навыки студентов как будущих врачей – как вы
заметили, здесь представители 57 стран – это позволит русским студентам
улучшить свои языковые навыки, иностранным студентам лучше адаптироваться к
нашей стране.Расул Фаршатов, декан Башкирского государственного медицинского университета