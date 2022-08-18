В БГМУ стартовала Летняя образовательная школа по хирургии

Студенты из 57 стран собрались, чтобы повысить свое мастерство. В Башкирском медуниверситете стартовала Летняя образовательная школа по хирургии. Она проводится в рамках вузовской программы «Полезные каникулы».

Более 200 человек собрались сегодня в лекционном зале. Еще более ста студентов наблюдали за происходящим онлайн – это ребята из других государств, которые находятся дома на каникулах.

Вот эти знания, которые дает эта летняя школа, это база. И это очень хорошо, что так сделали, тем более бесплатно.

Динара Халилова, студентка Башкирского государственного медицинского университета
Фото №1 - В БГМУ стартовала Летняя образовательная школа по хирургии

Хочу быть хирургом, поэтому, когда у нас есть практика, я здесь хожу.

Ахмет Халид, студент Башкирского  государственного медицинского университета /Египет/

Помимо теории, школа по хирургии подразумевает и практическую часть. Сегодня студенты отрабатывали навыки наложения шва, а также попробовали поработать с лапароскопическим аппаратом. В общей сложности Летняя школа по хирургии проводится более трех лет.

Эта программа сегодня позволяет не только повысить навыки студентов как будущих врачей – как вы заметили, здесь представители 57 стран – это позволит русским студентам улучшить свои языковые навыки, иностранным студентам лучше адаптироваться к нашей стране.

Расул Фаршатов, декан Башкирского государственного медицинского университета
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