В БГМУ стартовала Летняя образовательная школа по хирургии

Студенты из 57 стран собрались, чтобы повысить свое мастерство. В Башкирском медуниверситете стартовала Летняя образовательная школа по хирургии. Она проводится в рамках вузовской программы «Полезные каникулы».

Более 200 человек собрались сегодня в лекционном зале. Еще более ста студентов наблюдали за происходящим онлайн – это ребята из других государств, которые находятся дома на каникулах.

Вот эти знания, которые дает эта летняя школа, это база. И это очень хорошо, что так сделали, тем более бесплатно. Динара Халилова, студентка Башкирского государственного медицинского университета

Хочу быть хирургом, поэтому, когда у нас есть практика, я здесь хожу. Ахмет Халид, студент Башкирского государственного медицинского университета /Египет/

Помимо теории, школа по хирургии подразумевает и практическую часть. Сегодня студенты отрабатывали навыки наложения шва, а также попробовали поработать с лапароскопическим аппаратом. В общей сложности Летняя школа по хирургии проводится более трех лет.