Новым главным тренером ФК «Уфа» стал Денис Попов

Он заменил на этом посту Сергея Томарова, который исполнял обязанности наставника команды с 15 июня этого года.

Денис Попов ранее входил в тренерский штаб Сергея Юрана в «Химках» и «СКА-Хабаровске». Является воспитанников новороссийского «Черноморца», затем в составе ЦСКА стал чемпионом России и обладателем кубка. Несколько раз был приглашен в сборную страны для участия в отборочных матчах на чемпионат Европы и мира. Но в 2002 не попал в заявку на Мундиаль из-за разрыва мениска.