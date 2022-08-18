Новым главным тренером ФК «Уфа» стал Денис Попов

Он заменил на этом посту Сергея Томарова, который исполнял обязанности наставника команды с 15 июня этого года.
Денис Попов ранее входил в тренерский штаб Сергея Юрана в «Химках» и «СКА-Хабаровске». Является воспитанников новороссийского «Черноморца», затем в составе ЦСКА стал чемпионом России и обладателем кубка. Несколько раз был приглашен в сборную страны для участия в отборочных матчах на чемпионат Европы и мира. Но в 2002 не попал в заявку на Мундиаль из-за разрыва мениска.
Напомним, башкирский клуб покинул Российскую премьер-лигу по итогам прошлого сезона и выступает в Первой лиге. Уфимцы занимают 11-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав семь очков после пяти встреч. В матче шестого тура «Уфа» примет на своем поле астраханский «Волгарь».