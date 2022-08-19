Жителю Уфы ужесточили наказание за сбыт наркотиков

Верховный суд РБ ужесточил наказание 36-летнему жителю Уфы, признанного виновным в распространении наркотиков. Ранее суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В мае прошлого года злоумышленник на территории уфимского микрорайона Зеленая Роща попался на незаконном сбыте каннабиса и гашиша. Прокуратура посчитала приговор несправедливым и обжаловала его в апелляционном порядке.