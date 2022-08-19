В Башкирии подросток ограбил на пенсионерку на улице
В Белорецке подростка подозревают в ограблении 76-летней пенсионерки. Ранее женщина обратилась в полицию и рассказала, что неизвестный мальчик подкрался к ней сзади, схватил сумку и бросился наутек.
Двое подростков попали в объектив камеры уличного видеонаблюдения. Не сразу, но мальчиков опознали. Выяснилось, что они проживают в Межгорье.
В ходе предварительного расследования, дознаватель установил, что вместе с ребятами 11 и 14 лет был 17-летний подросток, который в объектив камеры не попал. По словам семиклассника, который и подозревается в грабеже, в тот день они приехали в Белорецк на попутке. От безделья стали думать, где раздобыть деньги. Предложение самого старшего мальчика вытащить из кассы какого-нибудь магазина деньги были отвергнуты его товарищами. Но один из них согласился напасть на какую-нибудь бабушку и забрать у неё сумку. Как известно, план был реализован. После этого друзья поделили деньги и попутным транспортом уехали домой.
пресс-служба МВД по РБ
Материалы уголовного дела направлены в Следственный комитет. Сейчас решается вопрос о постановке подростков на учет в отделении ПДН, а также о привлечении их родителей к административной ответственности.