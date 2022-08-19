В Башкирии подросток ограбил на пенсионерку на улице

В ходе предварительного расследования, дознаватель установил, что вместе с ребятами 11 и 14 лет был 17-летний подросток, который в объектив камеры не попал. По словам семиклассника, который и подозревается в грабеже, в тот день они приехали в Белорецк на попутке. От безделья стали думать, где раздобыть деньги. Предложение самого старшего мальчика вытащить из кассы какого-нибудь магазина деньги были отвергнуты его товарищами. Но один из них согласился напасть на какую-нибудь бабушку и забрать у неё сумку. Как известно, план был реализован. После этого друзья поделили деньги и попутным транспортом уехали домой.

пресс-служба МВД по РБ