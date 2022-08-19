В Башкирии за убийство осудили 35-летнего многодетного отца

В Стерлитамаке за убийство осудили 35-летнего многодетного отца. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Трагедия произошла 18 февраля 2022 года. В тот день мужчина поссорился со своим знакомым, и, будучи пьяным, в ходе конфликта избил приятеля ногами и руками по голове, после чего оттащил его к дому и оставил в бессознательном состоянии на морозе.