В Башкирии внедрят федеральную информсистему «Моя школа»

Башкирия стала пилотным регионом России, в котором введут федеральную информационную систему «Моя школа». Проект в пилотном режиме запустят в 15 регионах страны уже с 1 сентября этого года. Об этом сообщает министр образования и науки республики Айбулат Хажин.
1 сентября 2023 года система заработает уже по всей стране. «Моя школа» – это единая витрина данных для учителя, ученика и родителя, в которую интегрированы электронный школьный дневник, журнал, расписание, облако для хранения файлов и работы с документами, библиотека цифрового образовательного контента, видео-конференц-связь на базе «Сферума». Она разработана на отечественном программном обеспечении и безопасна.
Благодаря новому проекту, ученики, например, получат доступ к качественному цифровому контенту и банку тестов для самодиагностики, смогут работать с документами в облачном хранилище и даже общаться с одноклассниками и преподавателями в безопасной социальной сети. Учителя смогут оптимизировать рабочий процесс, при этом снизится бюрократическая нагрузка на них. Родители получат доступ к оценкам, журналу и расписанию и смогут участвовать в собраниях онлайн.
По словам Айбулата Хажина, республиканские информсистемы также будут интегрированы с ФГИС «Моя школа», но информационные технологии не заменяют традиционные системы обучения. К 2024 году в системе «Моя школа» появятся материалы по всем учебным предметам школьной программы с 1-го по 11-й классы.