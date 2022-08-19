В Башкирии внедрят федеральную информсистему «Моя школа»

Благодаря новому проекту, ученики, например, получат доступ к качественному цифровому контенту и банку тестов для самодиагностики, смогут работать с документами в облачном хранилище и даже общаться с одноклассниками и преподавателями в безопасной социальной сети. Учителя смогут оптимизировать рабочий процесс, при этом снизится бюрократическая нагрузка на них. Родители получат доступ к оценкам, журналу и расписанию и смогут участвовать в собраниях онлайн.