В Уфе открылась выставка «Земля, напитанная медом»

В Национальном музее Республики Башкортостан открылась выставка «Земля, напитанная медом». На ней представлены книги про пчеловодство, старинные и современные оборудования, фотографии бортников-башкир и многое другое.

Впервые в Национальном музее республики представили копию гравюры «Башкирские ульи». Оригинал хранится в фондах Британского музея, где ни разу не выставлялся. Автор работы – английский художник Джон Барлоу. Копию обнаружили совершенно случайно, когда готовились к выставке «Земля, напитанная медом».

Помимо копии гравюры, Ришат Галеев поделился с Нацмузеем фотографиями космонавтов с автографами и словами благодарности за башкирской мед. Его предприятие – единственный поставщик лакомства на международную космическую станцию.

С МКС у нас давнее сотрудничество уже больше 20 лет. Просто они привыкли только у нас закупать. Это как дополнительное питание для космонавтов.

Ришат Галеев, директор производственного центра «Башкирский мёд»

Выставка «Земля, напитанная медом» приурочена к международному форуму «АпиМир». Фестиваль соберет пчеловодов со всего мира и пройдет в сентябре следующего 2023 года.

Фото №1 - В Уфе открылась выставка «Земля, напитанная медом»

В 2023 году мы, наверное, снова откроем эту выставку. Сегодня на этой выставке мы хотели показать историю развития башкирского меда.

Рустам Исхаков, и.о. генерального директора Национального музея Республики Башкортостан

Выставка «Земля, напитанная медом» продлится до 18 августа. С графиком работы можно ознакомиться на сайте Национального музея Республики Башкортостан.

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