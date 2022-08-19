В Уфе открылась выставка «Земля, напитанная медом»

В Национальном музее Республики Башкортостан открылась выставка «Земля, напитанная медом». На ней представлены книги про пчеловодство, старинные и современные оборудования, фотографии бортников-башкир и многое другое.
Впервые в Национальном музее республики представили копию гравюры «Башкирские ульи». Оригинал хранится в фондах Британского музея, где ни разу не выставлялся. Автор работы – английский художник Джон Барлоу. Копию обнаружили совершенно случайно, когда готовились к выставке «Земля, напитанная медом».
Помимо копии гравюры, Ришат Галеев поделился с Нацмузеем фотографиями космонавтов с автографами и словами благодарности за башкирской мед. Его предприятие – единственный поставщик лакомства на международную космическую станцию.
Выставка «Земля, напитанная медом» приурочена к международному форуму «АпиМир». Фестиваль соберет пчеловодов со всего мира и пройдет в сентябре следующего 2023 года.
Выставка «Земля, напитанная медом» продлится до 18 августа. С графиком работы можно ознакомиться на сайте Национального музея Республики Башкортостан.