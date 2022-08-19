В Уфе открылась персональная выставка автора макета крейсера «Аврора»
В доме-музее Ленина в Уфе открылась персональная
выставка Минансафа Исрафилова. Художник-график не имеет профильного
образования, но это не помешало ему добиться успехов в любимом деле.
Он является автором одного из ценных экспонатов
музейного фонда – макета крейсера «Аврора». Над ней художник работал 2,5 года.
Работа выставки продлится до 15 декабря.
Искали человека, который бы мог изготовить макет. Я взялся и сделал. На это
ушло больше двух лет.Минансаф Исрафилов, художник-график
Приглашаем
на выставку «Река жизни», чтобы все увидели, на что способен человек без
профильного образования, на что способен человек, творящий сердцем.Галия Шамсутдинова, научный сотрудник дома-музея В. И. Ленина
Платон Федоров