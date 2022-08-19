В Уфе открылась персональная выставка автора макета крейсера «Аврора»

В доме-музее Ленина в Уфе открылась персональная выставка Минансафа Исрафилова. Художник-график не имеет профильного образования, но это не помешало ему добиться успехов в любимом деле.

Он является автором одного из ценных экспонатов музейного фонда – макета крейсера «Аврора». Над ней художник работал 2,5 года. Работа выставки продлится до 15 декабря.

Искали человека, который бы мог изготовить макет. Я взялся и сделал. На это ушло больше двух лет.

Минансаф Исрафилов, художник-график

Приглашаем на выставку «Река жизни», чтобы все увидели, на что способен человек без профильного образования, на что способен человек, творящий сердцем.

Галия Шамсутдинова, научный сотрудник дома-музея В. И. Ленина
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