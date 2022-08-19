В Башкирии за сутки в авариях пострадали три человека

Пресс-служба ГИБДД Башкирии сообщила статистику по дорожно-транспортным происшествиям за сутки. Так, в авариях пострадали три человека.

В селе Киргиз-Мияки 21-летний парень на ВАЗ-21093 врезался в барьерное ограждение. Авария произошла на улице Губайдуллина. В ДТП пострадал 25-летний пассажир. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян.

В Салавате столкнулись ВАЗ-2114 и мопед. Инцидент зафиксировали на улице Калинина. 25-летний водитель получил травмы и был госпитализирован. За рулём он менее года.

В селе Старобаишево 30-летний мужчина на ВАЗ-21099 наехал на 11-летнего велосипедиста. Авария произошла на перекрестке улиц Спортивной и Сочинской. Мальчика доставили в больницу. Водитель за рулём авто был пьян.