В Башкирии зафиксировали лесной пожар

Очаг возгорание был обнаружен на территории Авзянского лесничества в Белорецком районе. Площадь возгорания составила 0,5 га. По данным специалистов, в этом году с 15 апреля по 19 августа в Башкирии произошло 46 лесных пожаров. При этом 27 из них возникли из-за неосторожного обращения с огнём.