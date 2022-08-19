Накануне, 18 августа, в Башкирии зафиксировали лесной пожар. Об этом сообщает министерство лесного хозяйства региона.
Очаг возгорание был обнаружен на территории Авзянского лесничества в Белорецком районе. Площадь возгорания составила 0,5 га. По данным специалистов, в этом году с 15 апреля по 19 августа в Башкирии произошло 46 лесных пожаров. При этом 27 из них возникли из-за неосторожного обращения с огнём.
В Башкирии сохраняется высокая пожароопасность. Обнаруживших пожар в лесу или поблизости просят сообщить об этом в региональную диспетчерскую службу минлесхоза 8 (347) 218-14-14 или по единому бесплатному номеру лесной охраны 8 (800) 100-94-00.