Башкортостан отправил в Китай первую партию молочной продукции

В этом цеху будет новое оборудование, которого нет в России. Это оборудование по производству сухого молока. На сегодня в стране сложилась такая ситуация, что нет завода, который производил бы молоко для детского питания как заменитель грудного молока.

Евгений Снегов, главный инженер ООО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат»