Башкортостан отправил в Китай первую партию молочной продукции

На китайских прилавках появится башкирское молоко. В Поднебесную отправили первую партию – 19 тысяч банок сухого продукта. Экспортер – Мелеузовский молочноконсервный комбинат, где возобновляют производство детских молочных смесей.

Проект по итогам «Инвестчаса» у Главы Башкортостана признан приоритетным. Предприятие получит субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования, а также налоговые льготы. Объем вложений – 1,5 млрд рублей. В итоге там будут производить 8,5 тыс. тонн сухого цельного и 1 тыс. тонн обезжиренного сухого молока для детского питания, а также почти 1,5 тыс. тонн сливочного масла в год.

В этом цеху будет новое оборудование, которого нет в России. Это оборудование по производству сухого молока. На сегодня в стране сложилась такая ситуация, что нет завода, который производил бы молоко для детского питания как заменитель грудного молока.

Евгений Снегов, главный инженер ООО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат»
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