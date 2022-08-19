Башкортостан отправил в Китай первую партию молочной продукции

На китайских прилавках появится башкирское молоко. В Поднебесную отправили первую партию – 19 тысяч банок сухого продукта. Экспортер – Мелеузовский молочноконсервный комбинат, где возобновляют производство детских молочных смесей.
Проект по итогам «Инвестчаса» у Главы Башкортостана признан приоритетным. Предприятие получит субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования, а также налоговые льготы. Объем вложений – 1,5 млрд рублей. В итоге там будут производить 8,5 тыс. тонн сухого цельного и 1 тыс. тонн обезжиренного сухого молока для детского питания, а также почти 1,5 тыс. тонн сливочного масла в год.