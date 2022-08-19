В Башкирии на детского педиатра без объяснения причины напал мужчина

В Башкирии детский педиатр подверглась нападению, когда приехала на очередной вызов к больному ребенку. Это произошло 18 августа в Стерлитамаке. Прямо у подъезда девушку-врача ударил незнакомый мужчина.
Об инциденте порталу Cityopen.ru рассказала сама потерпевшая. Оказалось, что совсем недавно Карина М. (имя изменено) окончила в Оренбурге медицинский университет и приехала работать в Стерлитамак, устроившись педиатром в детскую поликлинику.
Карина отправилась на очередной вызов на улице Имая Насыри, возле подъезда подошел незнакомый мужчина и без каких-либо объяснений ударил врача по лицу.
После произошедшего, узнав, что девушка на самом деле врач, мужчина извинялся, предлагал шоколад, но затем ушел. Объяснить ситуацию вышла его супруга.
Сама потерпевшая добавила, что нападавший, судя по всему, был трезв. Но заявление в полицию врач все-таки написала. В Управлении МВД по Стерлитамаку журналистам местного портала пояснили, что, по словам самого мужчины, он только обругал врача.