В Башкирии на детского педиатра без объяснения причины напал мужчина

В Башкирии детский педиатр подверглась нападению, когда приехала на очередной вызов к больному ребенку. Это произошло 18 августа в Стерлитамаке. Прямо у подъезда девушку-врача ударил незнакомый мужчина.

Об инциденте порталу Cityopen.ru рассказала сама потерпевшая. Оказалось, что совсем недавно Карина М. (имя изменено) окончила в Оренбурге медицинский университет и приехала работать в Стерлитамак, устроившись педиатром в детскую поликлинику.

Карина отправилась на очередной вызов на улице Имая Насыри, возле подъезда подошел незнакомый мужчина и без каких-либо объяснений ударил врача по лицу.

Просто ударил. Я начала кричать, пыталась понять причину, объяснила ему, что я врач-педиатр и пришла к больному ребенку на вызов. Он ответил, что обознался и принял меня за расклейщицу объявлений, разносчицу рекламы. В общем, за тех, кто тоже делает свою работу. Карина М., детский врач-педиатр из Стерлитамака

После произошедшего, узнав, что девушка на самом деле врач, мужчина извинялся, предлагал шоколад, но затем ушел. Объяснить ситуацию вышла его супруга.

Вышла его жена и сказала, что они устали и ехали в поезде три дня. Оправдания неуместные совершенно. Карина М., детский врач-педиатр из Стерлитамака

Сама потерпевшая добавила, что нападавший, судя по всему, был трезв. Но заявление в полицию врач все-таки написала. В Управлении МВД по Стерлитамаку журналистам местного портала пояснили, что, по словам самого мужчины, он только обругал врача.