Четыре города Башкирии получат 335 млн рублей на создание общественных пространств

Сразу 4 проекта из Башкортостана стали победителями Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды. Об этом в соцсетях сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров. Города Агидель, Янаул, Дюртюли и Ишимбай получат 335 миллионов рублей федеральных средств на создание общественных пространств. Они подчеркнут уникальность каждого населенного пункта.

Здесь нет общественного транспорта, а единственная остановка уже давно превратилась в арт-объект. Зато у Агидели есть выход к реке с песчаной набережной Апаиш, которую урбанисты и решили превратить в сердце города – построить здесь сцену, зону барбекю, пляжного волейбола, пирс для проката лодок и катамаранов и разбить яблоневый сад. С освещением, велодорожками и условиями для маломобильных граждан.

Шанс на перезагрузку благодаря победе во всероссийском конкурсе получил и проект из Ишимбая. Некогда излюбленное место детворы – центральный парк с аттракционами – сегодня пришел в запустение. Карусели давно разобрали, вечерние прогулки только под тусклыми фонарями. Какие сейчас нужны обновления, решали совместно с жителями. Собирались, спорили, голосовали. Парк было решено разделить на несколько маршрутов по интересам: образовательный для открытых лекций, спортивно-оздоровительный, детский игровой и зону отдыха с танцплощадкой, арт-объектами и вновь забившим фонтаном – три чаши.

Современная система безопасности тоже входит в проект. Планируем приступить в 2023 году, общая стоимость проекта – 160 млн рублей, из них 95 – федеральные средства как победителям. Азат Ишемгулов, глава администрации Ишимбайского района

В Янауле в единое ожерелье решили собрать социальные объекты центра города и сделать их максимально открытыми для горожан. Снести высокие заборы, освободить от парковки площадь и создать уличный музей. Установить шкафы памяти, которые янаульцы будут заполнять своими рассказами, а на столбах истории оставлять послания потомкам.

Поздравляя победителей всероссийского конкурса, Радий Хабиров отметил, что с 2019 лучшими в стране признаны уже 20 проектов из республики. Это позволило привлечь в регион 1 млрд 800 миллионов рублей.

Четыре победы, 335 млн рублей с началом реализации в 2023 году. Объекты будут реализованы в два этапа, планируем завершить в 2024 году. Алмаз Фаткуллин, директор Института развития городов и сел Башкортостана