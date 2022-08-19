Четыре города Башкирии получат 335 млн рублей на создание общественных пространств

Сразу 4 проекта из Башкортостана стали победителями Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды. Об этом в соцсетях сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров. Города Агидель, Янаул, Дюртюли и Ишимбай получат 335 миллионов рублей федеральных средств на создание общественных пространств. Они подчеркнут уникальность каждого населенного пункта.
Здесь нет общественного транспорта, а единственная остановка уже давно превратилась в арт-объект. Зато у Агидели есть выход к реке с песчаной набережной Апаиш, которую урбанисты и решили превратить в сердце города – построить здесь сцену, зону барбекю, пляжного волейбола, пирс для проката лодок и катамаранов и разбить яблоневый сад. С освещением, велодорожками и условиями для маломобильных граждан.
Шанс на перезагрузку благодаря победе во всероссийском конкурсе получил и проект из Ишимбая. Некогда излюбленное место детворы – центральный парк с аттракционами – сегодня пришел в запустение. Карусели давно разобрали, вечерние прогулки только под тусклыми фонарями. Какие сейчас нужны обновления, решали совместно с жителями. Собирались, спорили, голосовали. Парк было решено разделить на несколько маршрутов по интересам: образовательный для открытых лекций, спортивно-оздоровительный, детский игровой и зону отдыха с танцплощадкой, арт-объектами и вновь забившим фонтаном – три чаши.
В Янауле в единое ожерелье решили собрать социальные объекты центра города и сделать их максимально открытыми для горожан. Снести высокие заборы, освободить от парковки площадь и создать уличный музей. Установить шкафы памяти, которые янаульцы будут заполнять своими рассказами, а на столбах истории оставлять послания потомкам.
Поздравляя победителей всероссийского конкурса, Радий Хабиров отметил, что с 2019 лучшими в стране признаны уже 20 проектов из республики. Это позволило привлечь в регион 1 млрд 800 миллионов рублей.
Лайнеры уже давно обходят этот берег стороной, но в мечтах дюртюлинцев вновь сделать набережную визитной карточкой города. Приплыл и пошел гулять по историческим местам – эту идею архитекторы и взяли за основу проекта, который был признан лучшим в масштабах страны. Для реализации идей победителям отводится ровно год.