Радий Хабиров посетил кожевенное производство в Узбекистане

Сегодня делегация побывала в городе Ангрен на фабрике по переработке шкур и изготовлению кожаных изделий. Многое, из того, что здесь делают, поставляют на заводы известных итальянских марок, автопроизводства Индии, турецкий и арабский рынки.

По словам Радия Хабирова, развитие аналогичных направлений – хорошая точка роста и для Башкортостана, который в лидерах по сырьевым составляющим в сфере агропромышленного комплекса. Есть компетенции и люди, готовые работать, осталось вовлечь их в новые технологические процессы.