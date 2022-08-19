Жительница Уфы примет участие в конкурсе красоты в Петербурге среди девушек с инвалидностью

20-летняя Ильмира Салимова из Уфы готовится представить республику на международном конкурсе красоты и таланта «Невская краса-2022», который пройдет в Санкт-Петербурге. В нем участвуют девушки-инвалиды, передвигающиеся на колясках. Ильмира будет выступать в башкирском национальном костюме. Причем нагрудник и головной убор она сделала вместе с мамой. Чем еще представительница Башкортостана готовится удивить судей?

Любая деталь сценического образа важна. Все должно выглядеть идеально. Поэтому Ильмира Салимова вместе с мамой решили своими руками сделать традиционный башкирский нагрудник и головной убор – кашмау. На их создание ушло несколько месяцев. На каждом этапе обязательна примерка. Ведь в образе башкирской красавицы Ильмира выступит на сцене международного конкурса красоты и таланта «Невская краса». И, конечно, главными болельщиками будут родители.

Для Ильмиры специально был сшит национальный башкирский костюм. Помогла мастерская «Айлы». В нем Ильмира Салимова выступит с презентацией о туризме и доступной среде, а также прочитает легенду о семи девушках на родном языке. Поэтому готовится Ильмира серьезно. И даже берет уроки танцев. Помогают настоящие профессионалы – участники ансамбля Файзи Гаскарова.

Каждый элемент танца необходимо оттачивать, чтобы не отставать от ритма. Девушке нужно еще и успевать управлять коляской. За 4 урока хореографический рисунок уже отработан. На сцену Ильмира выйдет под народную мелодию в обработке композитора Урала Идельбаева.

В детстве Ильмира занималась хореографией. Однако тяжелая болезнь, казалось, перечеркнула мечту о сцене. Но теперь девушка готова снова танцевать, пусть и в инвалидном кресле.

За это все я благодарная главе республики Радию Фаритовичу, без него бы я не справилась, я бы не оказалась с этим костюмом, с этим потрясающим балетмейстером. Ильмира Салимова, жительница г. Уфы