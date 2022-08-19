Новый главный тренер ФК «Уфа»: «Хочу, чтобы команда играла в атакующий футбол»

Новый главный тренер футбольного клуба «Уфа» сегодня пообщался с журналистами. Денис Попов подписал контракт с башкирским клубом и провел первую тренировку накануне. На сегодняшнее занятие пригласили средства массовой информации.
Уже в воскресенье Попов дебютирует в качестве наставника уфимцев в домашней игре против «Волгаря». Еще недавно специалист работал в тренерском штабе Сергея Юрана в «Химках» и не ожидал, что возглавит клуб Первой лиги. Денис Попов рассказал, что хотел бы, чтобы «Уфа» под его руководством играла в атакующий футбол.
Также башкирский клуб сегодня представил новичка. «Уфа» арендовала у «Локомотива» полузащитника Андрея Никитина. По окончании сезона у клуба будет возможность выкупа контракта игрока. 21-летний футболист является воспитанником белгородского «Салюта». В систему «Локомотива» он попал в начале 2021 года и за основную команду не провел ни одного матча. Предыдущие два сезона Никитин отыграл в воронежском «Факеле». В 61 матче он забил 4 гола и сделал 4 передачи.