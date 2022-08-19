Новый главный тренер ФК «Уфа»: «Хочу, чтобы команда играла в атакующий футбол»

Новый главный тренер футбольного клуба «Уфа» сегодня пообщался с журналистами. Денис Попов подписал контракт с башкирским клубом и провел первую тренировку накануне. На сегодняшнее занятие пригласили средства массовой информации.

Уже в воскресенье Попов дебютирует в качестве наставника уфимцев в домашней игре против «Волгаря». Еще недавно специалист работал в тренерском штабе Сергея Юрана в «Химках» и не ожидал, что возглавит клуб Первой лиги. Денис Попов рассказал, что хотел бы, чтобы «Уфа» под его руководством играла в атакующий футбол.

Я сам нападающий, поэтому хотел бы, чтобы команда играла в более атакующий футбол, агрессивный. Чтобы болельщикам было интересно, они видели забитые мячи. Чтобы команда не боялась, атаковала. Хочу сказать огромное спасибо, что болельщики продолжают команду поддерживать. Денис Попов, главный тренер ФК «Уфа»

Также башкирский клуб сегодня представил новичка. «Уфа» арендовала у «Локомотива» полузащитника Андрея Никитина. По окончании сезона у клуба будет возможность выкупа контракта игрока. 21-летний футболист является воспитанником белгородского «Салюта». В систему «Локомотива» он попал в начале 2021 года и за основную команду не провел ни одного матча. Предыдущие два сезона Никитин отыграл в воронежском «Факеле». В 61 матче он забил 4 гола и сделал 4 передачи.