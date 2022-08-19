В Башкирии мужчина из мести отчиму сжег автомобиль

В отдел полиции Альшеевского района поступило заявление от 56-летнего мужчины. Потерпевший рассказал правоохранителям о поджоге автомобиля, который устроил его пасынок. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По рассказам мужчины, отношения отчима и пасынка не складывались. 27-летний молодой человек нигде не работал и злоупотреблял спиртными напитками, деньги на которые требовал с потерпевшего. В день поджога мужчины на этой почве поссорились. Чтобы конфликт не перерос в драку, потерпевший ушел к родственнику.