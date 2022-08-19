В Уфе полиция по горячим следам задержала подозреваемого в грабеже

В отдел полиции по городу Уфе поступило заявление от местного жителя. Мужчина рассказал правоохранителям о неизвестном мужчине, который избил его и похитил мобильный телефон.

Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, к потерпевшему на остановке подошел неизвестный мужчина и попросил денег. Получив отрицательный ответ, злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов и отобрал телефон.