В Уфе полиция по горячим следам задержала подозреваемого в грабеже

В отдел полиции по городу Уфе поступило заявление от местного жителя. Мужчина рассказал правоохранителям о неизвестном мужчине, который избил его и похитил мобильный телефон.
Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, к потерпевшему на остановке подошел неизвестный мужчина и попросил денег. Получив отрицательный ответ, злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов и отобрал телефон.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 45-летний житель Уфы. Преступник сознался в содеянном.