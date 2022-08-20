В Уфе рассылали квитанции с двойной оплатой коммунальных услуг

Жители Уфы в августе получили странные квитанции с двойной оплатой коммунальных услуг. Письма рассылала нижегородская копания «Горгаз-сети».
Пользователи получали квитанции на оплату техобслуживания газового оборудования, при этом договор у жильцов был заключён с другой организацией.
Компания в сопроводительном тексте открыто признается: бланк не является платёжным документом для перечислений за содержание, ремонт жилого помещения или коммунальные услуги.
Юридически это – оферта, предложение клиентам заключить договор и воспользоваться услугами. Однако потребителей, большинство из которых не читает тест, набранный мелким шрифтом, присланные квитанции могут ввести в заблуждение.