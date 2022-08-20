В Башкирии из горящего дома эвакуировали четырёх детей

Сегодня, 20 августа, в Бирске рано утром произошёл крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Около 05:53 поступило сообщение о том, что в двухэтажном доме №26 по улице Луговой вспыхнул пожар. На место инцидента оперативно прибыли экстренные службы. Из зоны воздействия опасных факторов были эвакуированы 22 человека, среди которых 4 ребёнка.

К счастью, пострадавших и погибших в пожаре нет. Огонь удалось локализовать лишь к 06:51. Причину возгорания предстоит установить.