В Башкирии по вине пьяного водителя скончалась его супруга

Накануне, 19 августа, в деревне Арслано-Амекачево Куюргазинского района произошла смертельная авария. Инцидент зафиксирован около трёх часов дня на улице Центральной.
61-летний местный житель на ВАЗ-2111 не справился с управлением и врезался в забор. На месте аварии погибла его 57-летняя супруга, которая сидела на пассажирском месте. Женщина не была пристёгнута. Травмы получил и сам водитель.
Также выяснилось, что мужчина за рулём находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат медицинского освидетельствования показал 1,121 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. По факту аварии начато разбирательство.
Фото: ГИБДД РБ.