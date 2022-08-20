В Башкирии грибник обнаружил взрывоопасный предмет

Житель села Архангельское обнаружил необычную находку. Во время похода за грибами мужчина нашёл взрывоопасный предмет.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии республики, на место происшествия прибыли специалисты, который установили, что найденный предмет — скважинно-шпуровой заряд ЗС-40.

Заряд был передан оперативникам для дальнейшего разбирательства. Жителей Башкирии предупредили, что к таким подозрительным предметам приближаться не стоит – лучше сразу обратиться в правоохранительные органы.