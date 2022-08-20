В Бирске на месте обрушившегося здания построят новую школу

В Бирске в июле 2022 года произошло обрушение филиала школы №9, который не использовался с 2016 года, а в 2022-ом был признан аварийным.

Фото №1 - В Бирске на месте обрушившегося здания построят новую школу

Было принято решение построить новое образовательное учреждение. Руководство Бирского района решило построить новое здание по итогам онлайн-опроса жителей на странице главы администрации Антона Талалова. За снос объекта проголосовали 4565 человек (54% респондентов).

Специальная межведомственная комиссия обследовала здание и составила акт о том, что оно находится в неудовлетворительном состоянии и непригодно для эксплуатации. Поскольку капремонт экономически нецелесообразен, объект снесут методом обрушения.

Владислав Резнов, начальник управления образования Бирского района

Также в будущем здесь появится спортивная школа по стрельбе из лука — сейчас специалисты разрабатывают техзадание ее проекта.

Фото: администрация Бирского района. 

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