В России коронавирус выявили у 40 тысяч человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России продолжает следить за эпидемиологической ситуацией.

В Башкирии коронавирус за последние сутки выявили у 237 человек (295 024), выздоровели – 183 (287 853). Смертей за сутки от коронавируса не выявлено. За всё время пандемии скончались 5784 человека. Госпитализировали 55 заболевших.