В России коронавирус выявили у 40 тысяч человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России продолжает следить за эпидемиологической ситуацией.
За последние сутки коронавирус выявили у 40 010 человек (19 077 674), выздоровели – 24 222 (18 262 350), скончались – 69 (383 496). Госпитализация потребовалась 3450 заболевшим.
В Башкирии коронавирус за последние сутки выявили у 237 человек (295 024), выздоровели – 183 (287 853). Смертей за сутки от коронавируса не выявлено. За всё время пандемии скончались 5784 человека. Госпитализировали 55 заболевших.