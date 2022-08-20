В Башкирии в честь Дня авиации аэродром «Первушино» устроил авиашоу

Первым делом – самолеты. В честь Дня авиации аэродромный комплекс «Первушино» организовал для жителей республики яркое авиашоу: групповой и высший пилотаж, экстремальные прыжки парашютистов. А перегрузки, которые испытывают пилоты, мог ощутить на себе любой желающий на специальном тренажёре.
Во время службы в Афганистане Юрий Бельтюков мог поднять в небо любой боевой вертолёт. Совершил 227 вылетов. Во время очередного задания его подбили, пилот лишился правой руки, но одной левой смог посадить винтокрылую машину. Сегодня он живой пример доблести и мужества для нового поколения авиаторов.
Пролёт на малой высоте и резкий вертикальный подъём. Дальше – зависание, штопор, и у самой земли спортивный самолёт снова быстро уходит в небо. Зрители едва успевают поймать его в камеры телефонов. Ощущения пилота, хоть и примерные, можно было почувствовать на земле.
А вот на таком тренажере тренируются космонавты и лётчики, которые выполняют фигуры высшего пилотажа. Проверяют тут состояние вестибулярного аппарата. Перегрузки, наверное, такие же, как и в боевом истребителе во время выполнении бочки, мёртвой петли или петли Нестерова. Ощущения непередаваемые.
Кульминацией авиашоу стало выступление пилотажной группы аэродрома «Первушино». На лёгких самолётах асы выполняли сложные элементы. Порой машины расходились в паре метров друг от друга и срывали аплодисменты зрителей.
Многие зрители удивились, что среди пилотов есть и девушка. К тому же она была ведущей при исполнении фигур группового пилотажа. А вот авиаторы Оксану Тимофееву знают хорошо. За штурвал самолёта она села в 2016 году.
Перспективы и возможности малой авиации довольно обширны, но потенциал не вполне реализован. Тем не менее ежегодно влюбленных в небо становится больше.
Малая авиация – это не просто хобби, а образ жизни. То, что испытываешь, поднявшись в небо – не передать словами. Поэтому ежедневно столько энтузиастов нашей республики поднимаются под самые облака, чтобы почувствовать себя свободным и увидеть всю красоту родной земли с высоты птичьего полёта.
Авиация – это не только самолёты. Поэтому организаторы шоу пригласили для показательных выступлений профессиональных парашютистов и парапланеристов. Интерес вызвали и современные модели самолётов на электротяге. Глядя на горящие глаза молодых людей, Юрий Анатольевич верит: у башкирской малой авиации большое будущее.