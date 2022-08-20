В Башкирии в честь Дня авиации аэродром «Первушино» устроил авиашоу

Первым делом – самолеты. В честь Дня авиации аэродромный комплекс «Первушино» организовал для жителей республики яркое авиашоу: групповой и высший пилотаж, экстремальные прыжки парашютистов. А перегрузки, которые испытывают пилоты, мог ощутить на себе любой желающий на специальном тренажёре.

Во время службы в Афганистане Юрий Бельтюков мог поднять в небо любой боевой вертолёт. Совершил 227 вылетов. Во время очередного задания его подбили, пилот лишился правой руки, но одной левой смог посадить винтокрылую машину. Сегодня он живой пример доблести и мужества для нового поколения авиаторов.

Когда попадаю на аэродром, испытываю зависть. Зависть, что я не могу взять, сесть и полететь. Или взять ручку управления и подняться в воздух. Посмотреть сверху. Это что-то такое, изумительное чувство. Юрий Бельтюков, военный лётчик, ветеран авиации

Пролёт на малой высоте и резкий вертикальный подъём. Дальше – зависание, штопор, и у самой земли спортивный самолёт снова быстро уходит в небо. Зрители едва успевают поймать его в камеры телефонов. Ощущения пилота, хоть и примерные, можно было почувствовать на земле.

А вот на таком тренажере тренируются космонавты и лётчики, которые выполняют фигуры высшего пилотажа. Проверяют тут состояние вестибулярного аппарата. Перегрузки, наверное, такие же, как и в боевом истребителе во время выполнении бочки, мёртвой петли или петли Нестерова. Ощущения непередаваемые.

Кульминацией авиашоу стало выступление пилотажной группы аэродрома «Первушино». На лёгких самолётах асы выполняли сложные элементы. Порой машины расходились в паре метров друг от друга и срывали аплодисменты зрителей.

Прежде всего всех с праздником поздравляю, с Днём авиации. Мероприятия, конечно же, нужны, чтобы каждый мог приобщиться. Сыну очень понравилось, уже рвется в небо. Андрей и Вера Смоловы, жители г. Уфы

Многие зрители удивились, что среди пилотов есть и девушка. К тому же она была ведущей при исполнении фигур группового пилотажа. А вот авиаторы Оксану Тимофееву знают хорошо. За штурвал самолёта она села в 2016 году.

Вы знаете, сначала, когда ты начинаешь свой путь, ты волнуешься. Тебе всё интересно. А потом ты становишься таким воздушным наркоманом, ты уже жить без этого не можешь. Если ты день провёл без неба, то это уже повод заскучать. Оксана Тимофеева, пилот

И даже когда нет полётов, всё равно нужно летать. На столе, в модельках, на картинках, во сне – всё равно летать надо. И когда приходят дети посмотреть на нас, мы испытываем благодарность. Раз им интересно, значит, мы работаем не зря. Сергей Минигулов, пилот-инструктор

Перспективы и возможности малой авиации довольно обширны, но потенциал не вполне реализован. Тем не менее ежегодно влюбленных в небо становится больше.

Малая авиация – это не просто хобби, а образ жизни. То, что испытываешь, поднявшись в небо – не передать словами. Поэтому ежедневно столько энтузиастов нашей республики поднимаются под самые облака, чтобы почувствовать себя свободным и увидеть всю красоту родной земли с высоты птичьего полёта.