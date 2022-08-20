В Башкирии появился памятник бэлешу

В Буздякском районе появился памятник пирогу. Там прошел фестиваль национальной кухни «БэлешФест». У каждого народа свои секреты приготовления блюда. На мероприятии можно было не только попробовать различные виды пирога, но и самому приготовить бэлеш.
Марийский бэлеш отличается тем, что второй по важности ингредиент в нем – гречневая крупа. Обязательно три вида мяса и секретная приправа, раскрывать которую марийцы не стали. У пирога большая история – для особого аромата предки выпекали его только в печке.
Круглый, питательный, большой бэлеш на празднике назван символом дружбы. В татарский пирог кладут четыре вида мяса и картошку, особое внимание отдают тесту. Шарик в центре блюда – его отличительная черта.
Более 60 национальных блюд, и это не все разнообразие башкирской кухни. Одна из особенностей этноподворий – передача рецептов желающим. Свежий воздух, еда на костре – аппетит разгорается от самых простых изделий. Быстро и вкусно в башкирской юрте учили месить тесто для пирожков.
Предшествовал фестивалю конкурс. Участники отправляли и выкладывали в соцсетях видеорецепты национальных блюд. Лучшие представили свои муниципалитеты и не только с кулинарной стороны. Подворье – презентация всей самобытности этноса. Село Буздяк приняло 35 районов республики, а также гостей из Татарстана, Челябинской и Курганской областей.
Бэлеш так любят, что ему даже решили установить памятник. Вес 350 килограммов. Он сразу стал объектом для фотографирования.
Трёхслойные блины, свекольный квас, тултырма, шарлавык – всё это блюда народов Башкортостана. Праздник, проведенный на средства фонда президентских грантов, направлен на сохранение национальных кулинарных традиций.
Сжечь калории гостям фестиваля предлагалось на спортивных состязаниях. Концерт, мастер-классы по декоративному творчеству и выставка национальных изделий, где вновь был представлен бэлеш – войлочное блюдо стол не украсит, зато впишется в интерьер.