Теннисистки из Башкирии стали победительницами международных турниров по теннису

Башкирские теннисистки успешно выступили на международных соревнованиях. Уфимки Василиса Ванчухина и Стефания Бондаренко вернулись с турниров Европейского теннисного тура из Еревана и Баку. Результатом стали победные места.

Для Василисы Ванчухиной успехи в Армении и Азербайджане уже не первые в карьере. В прошлом году она дважды выигрывала международные соревнования. На турнирах в Баку и Ереване ей удалось занять первое место в парном разряде. В Армении она играла в паре с уфимкой Стефанией Бондаренко, а в Азербайджане со спортсменкой из Белоруссии.

В Армении были соперницы из Казахстана, Франции, Грузии. В Баку только из Казахстана. Василиса Ванчухина, победитель международных турниров по теннису

С самого детства Василиса, как и ее партнер по паре Стефания Бондаренко, тренируется в уфимском Теннисном клубе №1. Девушки занимаются с 4-5 лет. Стефанию Бондаренко в спорт привел папа. Девушка ставит перед собой самые амбициозные цели.

Главная цель – сыграть на Турнире Большого шлема. Желательно занять призовое место. Надо сыграть на Уимблдоне, US Open. Стефания Бондаренко, победитель международных соревнований по теннису

Теннис – один из видов спорта, где российским спортсменам разрешено участвовать в международных соревнованиях. Но только в нейтральном статусе.

Хотя во всех видах спорта это запрещено. Видимо, федерация тенниса более лояльная и понимающая, что без россиян спорт не будет расти. Дмитрий Коротких, управляющий Теннисным клубом №1