Теннисистки из Башкирии стали победительницами международных турниров по теннису

Башкирские теннисистки успешно выступили на международных соревнованиях. Уфимки Василиса Ванчухина и Стефания Бондаренко вернулись с турниров Европейского теннисного тура из Еревана и Баку. Результатом стали победные места.
Для Василисы Ванчухиной успехи в Армении и Азербайджане уже не первые в карьере. В прошлом году она дважды выигрывала международные соревнования. На турнирах в Баку и Ереване ей удалось занять первое место в парном разряде. В Армении она играла в паре с уфимкой Стефанией Бондаренко, а в Азербайджане со спортсменкой из Белоруссии.
С самого детства Василиса, как и ее партнер по паре Стефания Бондаренко, тренируется в уфимском Теннисном клубе №1. Девушки занимаются с 4-5 лет. Стефанию Бондаренко в спорт привел папа. Девушка ставит перед собой самые амбициозные цели.
Теннис – один из видов спорта, где российским спортсменам разрешено участвовать в международных соревнованиях. Но только в нейтральном статусе.
Стефания Бондаренко уже через неделю снова уезжает на международный турнир в Баку. В сентябре уфимские спортсменки отправятся на командное первенство России. Уфа в свою очередь в конце ноября примет международные соревнования.