В Башкирии стало больше желающих поступить в ВУЗы республики

В Башкирии наблюдается увеличение количества абитуриентов в высшие учебные заведения республики. В этом году наибольшее количество человек на место в ВУЗе отметили в УГАТУ – 18 человек на место.
В УГНТУ и БГПУ претендует 13 абитуриентов на место. По сравнению с прошлым годом, в 2022 году желающих поступить в башкирские университеты стало больше на 1,8%. Всего было подано 145 688 заявлений от абитуриентов.
Большей популярностью среди поступающих в ВУЗы являются направления лечебного дела, педиатрии, нефтегазового дела, математики и информатики, педагогики, лингвистики, ландшафтной архитектуры, юриспруденции и хореографии. В настоящий момент в высшие учебные заведения зачислено 12 071 человек, из которых 1256 человек будут учиться по квоте целевого обучения. В 2022 году иностранных граждан – 927 человек. Прием документов в учебные заведения будут продолжаться до 1 ноября текущего года.