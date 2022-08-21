В Башкирии стало больше желающих поступить в ВУЗы республики

В Башкирии наблюдается увеличение количества абитуриентов в высшие учебные заведения республики. В этом году наибольшее количество человек на место в ВУЗе отметили в УГАТУ – 18 человек на место.

В УГНТУ и БГПУ претендует 13 абитуриентов на место. По сравнению с прошлым годом, в 2022 году желающих поступить в башкирские университеты стало больше на 1,8%. Всего было подано 145 688 заявлений от абитуриентов.