В Челябинской области нашли мертвым пропавшего вахтовика из Башкирии

В Башкирии найдено тело пропавшего вахтовика. 37-летний житель Туймазов пропал, когда возвращался с вахты на Севере на своем автомобиле.

Последний раз мужчина выходил на связь 10 августа, после чего родственники пропавшего забили тревогу. Родные обратились в полицию и начали поиски.