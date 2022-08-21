В Челябинской области нашли мертвым пропавшего вахтовика из Башкирии

В Башкирии найдено тело пропавшего вахтовика. 37-летний житель Туймазов пропал, когда возвращался с вахты на Севере на своем автомобиле.
Последний раз мужчина выходил на связь 10 августа, после чего родственники пропавшего забили тревогу. Родные обратились в полицию и начали поиски.
Пропавший вахтовик был найден в районе Златоуста возле своего автомобиля. Машина стояла в лесу в двух километрах от дороги. Предположительно, причиной смерти стало переохлаждение, так как в Челябинской области температура ночью опускалась до -2 градусов.